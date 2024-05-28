ألمانيا وفرنسا تطالبان الاحتلال بإنهاء عمليته العسكرية في رفح

طالبت الحكومتان الألمانية والفرنسية اليوم الثلاثاء الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء عمليته العسكرية في مدينة (رفح) الفلسطينية.

وقال الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس في قصر ضيافة الحكومة الألمانية (ميسيبرغ) بالقرب من برلين إن الوضع في رفح “مرعب” الأمر الذي يقتضي “إنهاء العملية العسكرية البرية” هناك.

من جانبه أكد المستشار الألماني ضرورة التزام الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الدولي في حربه على قطاع غزة.

ووصف شولتس استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم للنازحين في (رفح) أول أمس بأنه “حدث مأساوي” موضحا أن هذا الحدث يبين لماذا كانت ألمانيا ودول غربية أخرى دائما تحذر من قيام الاحتلال الاسرائيلي بعملية عسكرية واسعة في رفح “لأن مثل هذه العملية لا توفر الحماية الكافية للمدنيين”.

وتأتي تصريحات المسؤولين في اليوم الثالث والأخير لزيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتنتهي مساء اليوم.