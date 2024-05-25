وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة السبع

مجموعة السبع “مصمّمة” على تشديد العقوبات على روسيا

25 مايو، 2024
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أكد وزراء مالية دول مجموعة السبع المجتمعون في إيطاليا السبت عزمهم على تشديد العقوبات الغربية المفروضة على روسيا على خلفية حرب أوكرانيا، وفق ما جاء في مسودة مشروع بيان ختامي.

وجاء في المسودة “نحن ملتزمون أيضا زيادة العقوبات المالية والاقتصادية لتقليص مصادر الدخل لروسيا وقدرتها على خوض الحرب ضد أوكرانيا، بما يشمل مواصلة استهداف عائدات روسيا من الطاقة وقدراتها المستقبلية على الاستخراج”.

وتحدث وزراء المالية، عن “تقدم” في المباحثات بشأن استخدام أصول روسية مجمّدة لمساعدة أوكرانيا.

وجاء في مشروع البيان “نحن نحقق تقدما في مباحثاتنا بشأن الوسائل المحتملة لتوقع عائدات استثنائية مصدرها الأصول السيادية الروسية المجمّدة لصالح أوكرانيا، بما يتماشى مع القانون الدولي وأنظمتنا القانونية الخاصة”.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
25 مايو، 2024
0 33 أقل من دقيقة

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