بوتين يدعو إلى إجراء مفاوضات مع أوكرانيا بناء على “الحقائق على الأرض”

بوتين يدعو إلى إجراء مفاوضات مع أوكرانيا بناء على “الحقائق على الأرض”

بعد مرور أكثر من عامين على بدء حربه على أوكرانيا، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجددا استعداده للتفاوض، لكنه أشار إلى أن روسيا لن تعيد الأراضي المحتلة التي ضمتها.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن بوتين قوله خلال زيارة إلى بيلاروس يوم الجمعة “هناك حديث مجددا عن ضرورة العودة إلى المفاوضات”.

وتابع “دعونا نعود إليها، ولكن ليس على أساس ما يريده أحد الطرفين، ولكن على أساس حقائق اليوم التي تطورت على الأرض”.

وتشن روسيا حربا مفتوحة ضد أوكرانيا منذ شباط/فبراير 2022، وتحتل حاليا نحو خمس مساحة جارتها.

وتؤكد أوكرانيا من جانبها على أن انسحاب القوات الروسية من أراضيها هو شرط التوصل إلى سلام دائم.

وخلال زيارته إلى بيلاروس، قال بوتين إن فلوديمير زيلينسكي لم يعد الرئيس الشرعي لأوكرانيا. وأضاف “بالطبع، ندرك أن شرعية رئيس الدولة الحالي انتهت”.