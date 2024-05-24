غوتيريش: قرارات محكمة العدل الدولية “ملزمة” وينبغي احترامها

صرح المتحدث باسم الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الجمعة أن قرارات محكمة العدل الدولية “ملزمة”، ويتوقع الأمين العام ان يلتزم بها الاطراف المعنيون “بحسب الاصول”، وذلك بعدما أمرت المحكمة اسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح.

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك للصحافيين إن غوتيريش أخذ “علما” بقرارات محكمة العدل الدولية لجهة وقف الهجوم الإسرائيلي في رفح وإدخال المساعدات الانسانية والافراج عن الرهائن، و”يذكر بأن قرارات (المحكمة) ملزمة بموجب ميثاقها ونظامها الاساسي، وهو على ثقة كاملة بأن الأطراف سيلتزمون بأوامر المحكمة بحسب الأصول”.