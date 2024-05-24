بوريل: على الاتحاد الأوروبي الاختيار بين دعم المؤسسات الدولية ودعم الاحتلال

بوريل: على الاتحاد الأوروبي الاختيار بين دعم المؤسسات الدولية ودعم الاحتلال

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الجمعة إنه يتعين الاختيار بين احترام دعم التكتل للمؤسسات الدولية أو دعمه للاحتلال.

وأضاف في فعالية في فلورنسا “ماذا سيكون الرد على حكم محكمة العدل الدولية الذي صدر اليوم، ماذا سيكون موقفنا؟ سيتعين علينا الاختيار بين دعمنا للمؤسسات الدولية المعنية بسيادة القانون وبين دعمنا لإسرائيل”.

جاء ذلك ردا على أمر محكمة العدل الدولية الاحتلال بوقف هجومه العسكري في رفح بقطاع غزة.