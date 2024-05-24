ماليزيا: اعتراف إيرلندا والنرويج وإسبانيا بدولة فلسطين وقوف على الجانب الصحيح من التاريخ

ماليزيا: اعتراف إيرلندا والنرويج وإسبانيا بدولة فلسطين وقوف على الجانب الصحيح من التاريخ

أشاد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اليوم الجمعة بقرار حكومات دول ايرلندا والنرويج وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين معتبرا ذلك “وقوفا على الجانب الصحيح من التاريخ والإنسانية والعدالة للفلسطينيين”.

وقال في بيان “إن عزم تلك الدول الاعتراف بدولة فلسطين وفق ما أعلنه رؤساء وزرائهم هو اعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والسيادة والكرامة” مضيفا “أن هذا الإنجاز يجعلنا أقرب إلى تحقيق السلام العادل في الشرق الأوسط”.

وأضاف “لتعلم جميع الحكومات الأخرى التي لم تفعل ذلك أن العالم يستيقظ على القضية الفلسطينية ولن يتم حرمانهم من سعيهم لتحقيق العدالة” داعيا إياهم الى الانضمام “إلينا في تصحيح مسار التاريخ والإنسانية”.

ووفقا لحكومات دول إيرلندا والنرويج وإسبانيا يدخل قرار الاعتراف بدولة فلسطين حيز التنفيذ في 28 مايو الجاري ويمنح فلسطين جميع الحقوق والواجبات كدولة مستقلة.