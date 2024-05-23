محكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية تصدر الجمعة قرارها بشأن وقف إطلاق النار في غزة

23 مايو، 2024
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أعلنت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الخميس أنها ستصدر الجمعة قرارها الجمعة بشأن طلب جنوب إفريقيا توجيه أمر للاحتلال بوقف إطلاق النار في غزة.

وتريد بريتوريا من المحكمة أن تأمر الاحتلال بالوقف “الفوري” لجميع العمليات العسكرية في غزة، بما يشمل مدينة رفح التي باشرت عمليات برية فيها في 7 أيار/مايو رغم معارضة المجتمع الدولي.

وقالت المحكمة في بيان إن “جلسة عامة ستعقد في الساعة الثالثة بعد الظهر في قصر السلام في لاهاي”.

وكانت المحكمة أمرت الاحتلال في كانون الثاني/يناير ببذل كل ما في وسعها لمنع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

لكنها لم تذهب إلى حد إصدار أمر بوقف إطلاق النار. وترى بريتوريا أن تطور الوضع على الأرض وخصوصا العمليات في رفح، يتطلب أمرا جديدا من محكمة العدل الدولية.

وقالت جنوب إفريقيا في جلسات الاستماع الأسبوع الماضي إن “الإبادة الجماعية” التي يرتكبها الاحتلال وصلت إلى “مستوى مروع”، مشيرة إلى العثور على مقابر جماعية وتسجيل أعمال تعذيب وعرقلة المساعدات الإنسانية.

وفي اليوم التالي رد الاحتلال أمام القضاة بأن اتهامها بارتكاب “إبادة جماعية… منفصل تماما” عن الواقع.

تبت محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الدول، وأحكامها ملزمة قانونا لكن ليست لديها آليات لتنفيذها.

المصدر
أ ف ب
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23 مايو، 2024
0 38 دقيقة واحدة

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