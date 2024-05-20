خامنئي يعلن الحداد خمسة أيام في إيران على وفاة رئيسي ومرافقيه

كلّف المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الإثنين، النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر بتولي مهام الرئاسة بعد مقتل إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية بشمال غرب الجمهورية الإسلامية.

وقال المرشد الأعلى “التزاماً بالمادة الـ131 من الدستور، يتولى مخبر رئاسة السلطة التنفيذية”، لافتاً الى أنه يتوجب عليه، بحسب القوانين النافذة، العمل مع رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية لإجراء انتخابات رئاسية جديدة “في مهلة أقصاها 50 يوماً”.

وأعلن خامنئي خمسة أيام حداد في إيران بعد مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي وثمانية آخرين بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، في حادث تحطم مروحية شمال غرب البلاد.