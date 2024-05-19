صورة أرشيفية

روسيا ترسل فريق إنقاذ إلى إيران للمساعدة في البحث عن رئيسي

20 مايو، 2024
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أعلنت موسكو فجر الاثنين إرسالها عناصر إنقاذ إلى إيران للمساعدة في البحث عن مروحية كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي وتعرضت لـ”حادث” وفقا لمسؤولين إيرانيين ووسائل إعلام حكومية.

وكتبت وزارة الطوارئ الروسية في بيان على تلغرام “بناء على طلب الجانب الإيراني، سيساعد مسعفون من وزارة حالات الطوارئ الروسية في عمليات الإنقاذ والبحث عن المروحية التي كان الرئيس الإيراني موجودا فيها”.

وأوضحت موسكو أن الفريق “يتجه إلى تبريز”، المدينة الكبيرة في شمال غرب إيران، مشيرة إلى أنه يضم “47 متخصصا مزودين المعدات اللازمة ومركبات لكل أنواع التضاريس ومروحية من طراز بي أو-105”.

المصدر
أ ف ب
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20 مايو، 2024
0 36 أقل من دقيقة

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