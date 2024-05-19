الاتحاد الأوروبي “يفعّل خدمة الخرائط” التابعة له للمساعدة في العثور على مروحية رئيسي

الاتحاد الأوروبي “يفعّل خدمة الخرائط” التابعة له للمساعدة في العثور على مروحية رئيسي

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه فعّل نظام الخرائط الخاص به لمساعدة إيران في العثور على المروحية التي كان على متنها الرئيس إبراهيم رئيسي حين تعرّضت لحادث في غرب البلاد الأحد.

وقال المفوض الأوروبي المسؤول عن إدارة الأزمات يانيز لينارسيتش عبر منصة إكس “بناء على طلب مساعدة من إيران، نفعّل خدمة خرائط الاستجابة السريعة كوبرنيكوس إي إم إس التابعة للاتحاد الأوروبي بسبب حادث المروحية التي يُعتقد أنها كانت تقل الرئيس الإيراني ووزير خارجيته”.

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن “حادثا وقع للمروحية التي تقلّ الرئيس” في منطقة جلفا بمحافظة أذربيجان الشرقية (غرب).

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن فرق بحث وإنقاذ توجهت إلى المنطقة الجبلية النائية، مضيفة أن وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان كان على متن المروحية أيضا.

وبثّ التلفزيون الحكومي صورا لفريق من الهلال الأحمر الإيراني وهو يتسلّق تلّة ضباب كثيف، بالإضافة إلى لقطات حيّة لحشود من المصلين وهم يصلون في مرقد الإمام الرضا في مشهد، مسقط رأس رئيسي.