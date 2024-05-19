الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال حفل تخرّج في كلية مورهاوس في أتلانتا بولاية جورجيا

بايدن يقول للطلاب إنه يدعم احتجاجات غير عنيفة وسط الغضب على ما يحدث في غزة

19 مايو، 2024
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن أمام طلاب جامعيين الأحد إنّه يدعم احتجاجات غير عنيفة بعدما شهدت جامعات في سائر أنحاء الولايات المتّحدة في الأسابيع الأخيرة احتجاجات بسبب الحرب في غزة.

وقال بايدن خلال حفل تخرج في كلية مورهاوس في أتلانتا بولاية جورجيا “أنا أؤيد الاحتجاج السلمي غير العنيف. يجب أن تُسمع أصواتكم، وأعدكم بأنني أسمعها”.

وجدّد بايدن دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكّدا أنّه يعمل من أجل التوصّل إلى سلام دائم في الشرق الأوسط على أساس دولتين، لأنّه الحل الوحيد”.

المصدر
أ ف ب
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19 مايو، 2024
0 35 أقل من دقيقة

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