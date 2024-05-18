رئيس وزراء سلوفينيا: سنعترف بالدولة الفلسطينية الشهر المقبل

أعلن رئيس وزراء سلوفينيا روبرت غولوب أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية، منتصف يونيو/حزيران المقبل، ووصف الإجراء بأنه الحل الوحيد الممكن لتحقيق السلامة والأمن في المنطقة.

وقال غولوب خلال مقابلة تلفزيونية مع شبكة “CNN” الأمريكية: “الاعتراف في حد ذاته كان يفترض أن يأتي بعد تحقيق حل الدولتين”، مشدداً على أن “في ظل ما نعانيه الآن لا يمكن أن نظل في موقف المتفرج”.

وأضاف أن الوضع في غزة كارثي ويوجد خرق لكل قوانين حقوق الإنسان”.

وشدد على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية “هو الحل الوحيد الممكن لتحقيق السلام والأمن في المنطقة”.

والأربعاء الماضي، قال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن إن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية قبل نهاية الشهر الجاري إن لم يكن في 21 مايو/أيار كما كان متوقعاً في البداية.

وعزمت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، من بينها أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا، على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قائلة إن حل الدولتين ضروري من أجل سلام دائم في المنطقة.

واعترفت 139 من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية منذ عام 1988.

ويشن الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 114 ألفاً بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنين.