كوريا الشمالية تختبر صاروخا باليستيا بتكنولوجيا توجيه جديدة

قالت كوريا الشمالية اليوم السبت إنها اختبرت صاروخا باليستيا تكتيكيا مزودا بنظام ملاحة جديد “مستقل” في محاولة لتطوير قدرات الأسلحة الخاصة بها.

وأشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون على الاختبار أمس الجمعة، حسبما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إلا أن التقرير لم يقدم المزيد من التفاصيل بشأن عدد الصواريخ التي تم إطلاقها.

وقال التقرير “تم التحقق من دقة واعتمادية نظام الملاحة المستقل خلال تجربة الإطلاق”.

وقال الجيش الكوري الجنوبي يوم الجمعة إنه رصد إطلاق كوريا الشمالية عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى من مدينة وونسان على الساحل الشرقي. ونقلت وكالة يونهاب عن هيئة الأركان المشتركة قولها إن الصواريخ حلقت لنحو 300 كيلومتر وسقطت في بحر الشرق.