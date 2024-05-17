مقتل 3 وإصابة 28 في خاركيف الأوكرانية بقذائف روسية موجهة

قال رئيس بلدية خاركيف الأوكرانية إيهور تيريخوف على تطبيق تيليجرام إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 28 آخرون اليوم الجمعة في هجوم روسي بقذائف موجهة.

وكان أوليه سينيهوبوف، حاكم منطقة خاركيف، قد قال في وقت سابق إن شخصا واحدا قتل في الهجوم، فضلا عن إصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة.

ولطالما تعرضت خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، والمنطقة المحيطة بها لهجمات روسية، لكن الضربات أصبحت أكثر كثافة في الأشهر القليلة الماضية مستهدفة البنية التحتية المدنية والطاقة.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بالسعي لتحويل المدينة إلى أنقاض.

وتنفي موسكو استهداف المدنيين عمدا لكن الآلاف قتلوا وأصيبوا في غزوها المستمر لأوكرانيا منذ 27 شهرا.