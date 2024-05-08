المهاجم البديل خوسيلو يحتفل بتسجيل هدف

دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد يهزم بايرن ميونخ 2-1 ويبلغ النهائي لملاقاة دورتموند

9 مايو، 2024
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قاد المهاجم البديل خوسيلو فريقه ريال مدريد الإسباني إلى قلب الطاولة على ضيفه بايرن ميونيخ الألماني والفوز عليه 2-1 الأربعاء على ملعب سانتياغو برنابيو، وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لملاقاة بوروسيا دورتموند الألماني.

وسجّل خوسيلو الذي دخل في الدقيقة 81، هدفي الفوز في الدقيقتين 88 و90+1، رداً على هدف التقدم من الكندي ألفونسو ديفيس لبايرن (68).

وكان الفريقان تعادلا 2-2 ذهاباً على ملعب “أليانتس أرينا”، فيما بلغ دورتموند النهائي بتجديد فوزه على باريس سان جرمان الفرنسي 1-0 الثلاثاء إياباً بعدما كان فاز بالنتيجة عينها ذهاباً.

المصدر
أ ف ب
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9 مايو، 2024
0 41 أقل من دقيقة

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