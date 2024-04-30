المجموعة الوطنية للصناعات الإبداعية NCIG: “أم كلثوم مع مروة ناجي” أمسية غنائية مسرحية تحيي ذكرى ليالي كوكب الشرق

لإعادة ذكريات زمن الفن الأصيل، وبأسلوب غير مسبوق يعد الأول من نوعه في الكويت، أعلنت المجموعة الوطنية للصناعات الإبداعية NCIG عن إقامة “أم كلثوم مع مروة ناجي” و هي أمسية غنائية مسرحية، وذلك يومي الأربعاء والخميس 29 و30 مايو 2024 في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، وأن التذاكر متاحة عبر موقع و تطبيق المركز.

وفي هذا تقول الشيخة/ شيخة الصباح، الرئيس التنفيذي لـ NCIG: “أم كلثوم مع مروة ناجي” هي أمسية غنائية مسرحية تحيي ذكرى ليالي أم كلثوم في قلوب عشاقها، وتمنحهم فرصة الوقوف عند محطات هامة في مشوارها الفني، والتعرف عن قرب على أهم الشخصيات الفنية شاركتها هذا النجاح، من خلال مشاهد تمثيلية، ومقطوعات غنائية حية”.

وأضافت قائلة: “الفنانة مروة ناجي تجسد شخصية أم كلثوم و تقود فقرات الغناء الحي، وهي ممثلة ومطربة في دار الأوبرا المصرية، شاركت في العديد من الاعمال الفنية الناجحة واشتهرت بتقديمها لأغاني كوكب الشرق في العديد من المهرجانات العربية والعالمية، ويقود الفرقة الموسيقية المايسترو إيهاب عبد الحميد، رئيس قسم الآلات بالمعهد العالي للموسيقى العربية ومساعد مايسترو فرقة أوبرا الإسكندرية”

الجدير بالذكر أن الشريك الاستيراتيجي للأمسية هو بنك برقان، والراعي الذهبي هو شركة أطياب المرشود، أما الراعي الفضي فهو رايد سيف لسيارات الأجرة عبر الإنترنت، والشريك الإعلامي هو مجموعة كويت تايمز/ كويت نيوز الاعلامية.

المجموعة الوطنية للصناعات الإبداعية هي شركة إنتاج كويتية تهدف نحو تقديم محتوى مؤثر يربط بين الأسواق الشرقية والغربية والعمل على رفع مستوى جودة المحتوى الترفيهي والتلفزيوني والسينمائي على حد سواء. اشتهرت NCIG باستوديوهاتها المجهزة بالكامل، وبانتاجها للعديد من البرامج الفنية والمسابقات التنافسية، إضافة إلى فيلم وثائقي بعنوان “رحلة إلى مكة” وآخر بعنوان “أمريكا”.