6 قتلى في هجوم مسلح على مسجد في هرات بأفغانستان

6 قتلى في هجوم مسلح على مسجد في هرات بأفغانستان

قتل 6 أشخاص وأصيب آخر بجروح في هجوم نفذه مسلّح على مسجد في ولاية هرات بغرب أفغانستان، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية ليل الإثنين – الثلاثاء.

وكتب المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية عبدالمتين قاني على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي قائلا إنه”قرابة الساعة 21:00 (16:30 ت غ) ليل الإثنين، أطلق مسلح مجهول النار على مؤمنين في مسجد بمنطقة غوزارا” غرب مدينة هرات.

وأضاف أنه “قتل 6 مدنيين وأصيب آخر بجروح”، دون أن يكشف أي تفاصيل عن هوية منفذ الهجوم.

لكن أفغانستان تشهد هجمات ينفذها تنظيم “داعش” الإرهابي، من وقت لآخر.

وفي 21 أبريل/نيسان الجاري، وقع اعتداء بعبوة ناسفة في كابول أسفر عن سقوط قتيل و3 جرحى وتبناه تنطيم “داعش”- ولاية خراسان.

وفي حينه، أعلن المتحدث باسم الشرطة خالد زدران أن “عبوة لاصقة انفجرت تحت حافلة صغيرة في حي كوت سانغي في كابول”، مضيفا أنه “قتل السائق وأصيب 3 مدنيين آخرين بجروح”.

وقال في بيان “توجهت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقا”.

كما أعلن تنظيم “داعش”- ولاية خراسان، مسؤوليته عن الاعتداء، مؤكدا في بيان على تطبيق “تليغرام” أنه أدى إلى “تدمير (الحافلة) وإصابة نحو 10 أشخاص” من ركابها وعناصر طالبان.

وكوت سانغي حي تجاري تسكنه غالبة من الهزارة، وهي أقلية شيعية غالبا ما يستهدفها تنظيم “داعش”.

وتبنى التنظيم الإرهابي قبل شهر عملية انتحارية في وسط قندهار، معقل حركة طالبان في جنوب أفغانستان، وقعت أمام مصرف حيث كان موظفون في الحكومة وعناصر من طالبان متجمعين لتقاضي أجورهم.

وأوقع الاعتداء 3 قتلى وفق مصدر رسمي، غير أن مصدرا طبيا أكد لـ”فرانس برس” في حينه، أن الحصيلة أعلى بكثير من 20 قتيلا.