نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" سابرينا سينغ

البنتاغون: الرصيف العائم في غزة سيكلف واشنطن 320 مليون دولار

29 أبريل، 2024
0 83 دقيقة واحدة

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الاثنين أن الرصيف المؤقت الذي يبنيه الجيش الأميركي لتعزيز توصيل المساعدات إلى غزة سيكلف واشنطن ما لا يقل عن 320 مليون دولار.

وقالت نائبة المتحدث باسم الوزارة سابرينا سينغ للصحافيين “هذا تقديرنا التقريبي في الوقت الحالي، حوالى 320 مليون دولار”، مضيفة “هذه تكلفة أولية للرصيف المؤقت”.

وأعلن البنتاغون الخميس البدء ببناء الرصيف الذي يُتوقع تشغيله في أيار/مايو.

حينها، سيتم نقل المساعدات عبر السفن التجارية إلى منصة عائمة على بعد أميال من ساحل غزة، ونقلها إلى سفن أصغر لإحضارها إلى الرصيف وتحويلها إلى الأرض بواسطة الشاحنات للتوزيع.

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن لأول مرة عن خطط إنشاء الرصيف في أوائل آذار/مارس، بعدما خفضت إسرائيل حجم المساعدات المنقولة برا.

لا يزال الوضع الإنساني في غزة بائسا، وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية الأسبوع الماضي إن جميع سكان القطاع البالغ عددهم 2,2 مليون نسمة يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
29 أبريل، 2024
0 83 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

واشنطن: خمس وحدات عسكرية إسرائيلية ارتكبت “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”

29 أبريل، 2024

أنقرة تدعم الهولندي مارك روته ليصبح الأمين العام المقبل للناتو

29 أبريل، 2024

منظمة “وورلد سنترال كيتشن” الاميركية غير الحكومية تستأنف عملياتها في غزة

29 أبريل، 2024

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يعلن البقاء في منصبه

29 أبريل، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى