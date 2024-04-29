رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يعلن البقاء في منصبه

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الاثنين البقاء في منصبه والعمل “بقوة أكبر من أجل إسبانيا ومن أجل الحريات والديمقراطية”.

وقال سانشيز في بيان انه توجه في وقت سابق اليوم إلى قصر (لا ثارثويلا) الملكي لاطلاع ملك إسبانيا فيليبي السادس على قراره.

وكان سانشيز أعلن يوم الأربعاء الماضي تعليق أجندته العامة لخمسة أيام للتوقف والتفكير في مستقبله السياسي وجدوى استمراراه في منصبه وذلك بعد ساعات من إعلان محكمة في (مدريد) فتحها تحقيقا مبدئيا بشأن تهم وجهها اليمين واليمين المتطرف إلى زوجته باستغلال النفوذ والفساد التجاري.

وأعرب سانشيز عن الشكر على الدعم الشعبي له خلال الأيام الماضية مشيرا إلى ان دعم الشعب الاسباني كان له دورا كبيرا في اتخاذ قراره بالبقاء ومواصلة العمل.