روسيا تقصف شبكة السكك الحديد الاوكرانية لمنع وصول الشحنات العسكرية

افاد مسؤول اوكراني امني كبير وكالة فرانس برس الجمعة ان روسيا تقصف شبكة السكك الحديد الاوكرانية بهدف “شل” الامدادات العسكرية وبينها المساعدة الغربية، وذلك بعد سلسلة ضربات استهدفت السكك الحديد في اوكرانيا.

ولشبكة السكك الحديد اهمية حيوية في اوكرانيا، فهي تستخدم لنقل الركاب وايضا لاهداف تجارية وعسكرية، وخصوصا ان حركة الملاحة الجوية متوقفة منذ بدء الغزو الروسي للبلاد في شباط/فبراير 2022.

وقال المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته “انها اجراءات تقليدية قبل شن هجوم (…) والهدف شل الامدادات ونقل الشحنات العسكرية”.

من جهته، أكد الجيش الروسي الجمعة انه قصف قطارا في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، يحمل اسلحة غربية الى كييف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن “قطارا يحمل اسلحة غربية ومعدات عسكرية تم استهدافه قرب بلدة أوداتشنيه”، من دون توضيحات إضافية عما أسفرت عنه هذه الضربة.