صورة أرشيفية

روسيا تقصف شبكة السكك الحديد الاوكرانية لمنع وصول الشحنات العسكرية

26 أبريل، 2024
0 32 دقيقة واحدة

افاد مسؤول اوكراني امني كبير وكالة فرانس برس الجمعة ان روسيا تقصف شبكة السكك الحديد الاوكرانية بهدف “شل” الامدادات العسكرية وبينها المساعدة الغربية، وذلك بعد سلسلة ضربات استهدفت السكك الحديد في اوكرانيا.

ولشبكة السكك الحديد اهمية حيوية في اوكرانيا، فهي تستخدم لنقل الركاب وايضا لاهداف تجارية وعسكرية، وخصوصا ان حركة الملاحة الجوية متوقفة منذ بدء الغزو الروسي للبلاد في شباط/فبراير 2022.

وقال المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته “انها اجراءات تقليدية قبل شن هجوم (…) والهدف شل الامدادات ونقل الشحنات العسكرية”.

من جهته، أكد الجيش الروسي الجمعة انه قصف قطارا في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، يحمل اسلحة غربية الى كييف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن “قطارا يحمل اسلحة غربية ومعدات عسكرية تم استهدافه قرب بلدة أوداتشنيه”، من دون توضيحات إضافية عما أسفرت عنه هذه الضربة.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
26 أبريل، 2024
0 32 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

تأجيل انطلاق “اسطول الحرية 2” لغزة نتيجة اجراءات فرضها الاحتلال

26 أبريل، 2024

شي لبلينكن: على البلدَين أن يكونا “شريكَين وليس خصمين”

26 أبريل، 2024

البنتاغون: الولايات المتحدة بدأت بناء رصيف بحري في غزة لتوفير المساعدات

25 أبريل، 2024

الولايات المتحدة أرسلت صواريخ “أتاكمس” بعيدة المدى إلى أوكرانيا

24 أبريل، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى