قطاع غزة

مجموعة السبع تستنكر العدد غير المقبول من المدنيين الذين قتلوا في غزة

19 أبريل، 2024
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استنكرت مجموعة السبع الجمعة “العدد غير المقبول من المدنيين” الذين قتلوا في غزة خلال الهجوم العسكري على القطاع.

وقال وزراء خارجية مجموعة السبع في بيان “نأسف لكل الخسائر في أرواح المدنيين ونتابع بقلق بالغ العدد غير المقبول من المدنيين الذين قتلوا في غزة، وبينهم آلاف النساء والأطفال وأشخاص يعيشون أوضاعا هشة”.

وأعلنت المجموعة إنها تعارض “عملية عسكرية واسعة النطاق” يعد لها الاحتلال في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة بما ستخلفه من “تبعات كارثية على السكان”.

وجدد وزراء خارجية المجموعة “الدعوة إلى وضع خطة قابلة للتنفيذ لحماية السكان المدنيين هناك”.

المصدر
أ ف ب
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19 أبريل، 2024
0 38 أقل من دقيقة

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