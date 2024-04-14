الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

ماكرون يدين الهجوم الإيراني على الاحتلال ويدعو الى “ضبط النفس”

14 أبريل، 2024
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دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد “بأشد العبارات الهجوم غير المسبوق الذي شنّته إيران على الكيان المحتل”، داعيا في الوقت نفسه الى “ضبط النفس” خشية وقوع تصعيد إقليمي أكبر.

وكتب ماكرون “أدين بأشد العبارات الهجوم غير المسبوق الذي شنّته إيران على إسرائيل، والذي يهدّد بزعزعة الاستقرار في المنطقة. أعرب عن تضامني مع الشعب الإسرائيلي وحرص فرنسا على أمن إسرائيل وشركائنا والاستقرار الإقليمي. تعمل فرنسا مع شركائها على خفض التصعيد وتدعو الى ضبط النفس”.

المصدر
أ ف ب
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14 أبريل، 2024
0 37 أقل من دقيقة

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