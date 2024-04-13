الحرس الثوري الإيراني يسيطر على سفينة تابعة للاحتلال

الحرس الثوري الإيراني يعلن الاستيلاء على سفينة “مرتبطة” بالاحتلال في الخليح

13 أبريل، 2024
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أعلنت القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني أنها احتجزت السبت ناقلة حاويات “مرتبطة” بالاحتلال في مياه الخليح على ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا).

وأضافت الوكالة “احتجزت القوة البحرية الخاصة ناقلة الحاويات ام سي اس أريز” خلال “عملية نفذتها مروحية قرب مضيق هرمز” موضحة أن السفينة “ترفع العلم البرتغالي وتديرها شركة زودياك التي يملكها الرأسمالي الصهيوني إيال عوفر” و”يتم اقتيادها إلى المياه الإقليمية” الإيرانية.

المصدر
أ ف ب
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13 أبريل، 2024
0 37 أقل من دقيقة

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