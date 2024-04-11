وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس

إسبانيا: الاعتراف بدولة فلسطينية الطريق لتحقيق السلام بالشرق الأوسط

11 أبريل، 2024
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أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم الخميس أن الاعتراف بدولة فلسطينية هو الطريق “لتحقيق السلام في الشرق الأوسط”.

وقال ألباريس في لقاء مع إذاعة (أوندا ثيرو) المحلية انه “إذا لم نوفر حلا لستة ملايين لاجئ فلسطيني لديهم حق العودة إلى أراضيهم فلن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط “.

وأضاف أن إسبانيا دولة ذات سيادة وستتخذ قرارها بالاعتراف بدولة فلسطينية بشكل سيادي غير انها تبحث مع شركائها الأوروبيين عن أفضل “يوم” للاعتراف بها لافتا إلى أن ذلك سيكون في موعد قريب جدا لاسيما ان “خطورة الوضع” تعني انه لا يمكننا الانتظار لفترة أطول.

وفيما يتعلق بتعيين سفير اسباني لدى فلسطين أكد ألباريس ان لإسبانيا قنصلا عاما في القدس يعمل سفيرا لدى السلطة الفلسطينية. وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أعلن أمس الأربعاء ان إسبانيا مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية فيما كان أكد في وقت سابق ان ذلك سيأتي في النصف الأول من العام الجاري.

المصدر
وكالات
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11 أبريل، 2024
0 37 دقيقة واحدة

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