“اونروا” تطلق نداء لجمع 415.5 مليون دولار لدعم عملياتها في سوريا ولبنان والأردن

دعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الأربعاء إلى جمع 415.5 مليون دولار لدعم عملياتها التي تعاني “نقصا مزمنا في التمويل” في سوريا ولبنان والأردن.

جاء ذلك في نداء أطلقته الوكالة في بيروت حثت فيه شركاءها على مواصلة دعم لاجئي فلسطين في سوريا وأولئك الذين فروا إلى لبنان والأردن المجاورتين نتيجة الصراع المستمر في سوريا منذ 13 عاما.

وأشارت نائب مفوض (أونروا) العام للبرامج والشراكات ناتالي بوكلي إلى أنه رغم استحواذ غزة على معظم اهتمام الوكالة إلا أنه “لا ينبغي التغاضي عن الاحتياجات الإنسانية في مناطق العمليات الأخرى المتضررة من الأزمة”.

وقالت بوكلي إن الوضع التمويلي العام لأونروا لا يزال “محفوفا بالمخاطر خاصة بالنظر إلى التحديات التي واجهتها الوكالة منذ بدء النزاع في غزة” مؤكدة أهمية دور الوكالة الذي هو “أكثر حيوية من أي وقت مضى”.

وذكرت (أونروا) أنها ستواصل من خلال الأموال التي سيتم الحصول عليها بواسطة هذا النداء تقديم المساعدات النقدية والعينية الغذائية إلى جانب الرعاية الصحية والتعليم والتدريب التقني والمهني.

وأشار النداء إلى أن للوكالة برنامج معونة إنسانية طويل الأمد للتخفيف من آثار النزاع في سوريا على لاجئي فلسطين ولمعالجة الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة لمئات الآلاف منهم المعرضين للمخاطر في لبنان والأردن.

وذكر أنه انخفض تمويل نداءات (أونروا) الطارئة لسوريا ولبنان والأردن خلال السنوات الأخيرة مع انخفاض كبير في التغطية وصل إلى 27 بالمئة فقط في عام 2023.

وبحسب (أونروا) تبلغ معدلات “الفقر” بين لاجئي فلسطين في لبنان حوالي 80 بالمئة إذ يعتمد ما لا يقل عن 168 ألف لاجئ من فلسطين في لبنان على الوكالة في التوزيع النقدي الطارئ والمتعدد الأغراض من أجل تحسين الأمن الغذائي وتغطية نفقات المعيشة الأساسية.