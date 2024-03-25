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ألمانيا تعلن عن دعم الأونروا بـ 49 مليون دولار

25 مارس، 2024
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أعلنت الحكومة الألمانية اليوم الإثنين أنها ستدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بمبلغ 45 مليون يورو (48.7 مليون دولار) دون الإعلان عما إذا كانت ستستأنف تمويل الوكالة المجمد بشكل دوري.

وقالت وزارتا الخارجية والتعاون التنموية والتعاون الاقتصادي الاتحاديتان في بيان مشترك إن هذه الأموال سيتم توفيرها لعمل الوكالة في الإقليم وتحديدا في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية.

وبينما ستساهم وزارة الخارجية بدفع 23 مليون يورو (24.9 مليون دولار) ستساهم وزارة التنمية والتعاون بدفع 22 مليون يورو (23.8 مليون دولار).

يشار إلى أن ألمانيا كانت من بين الدول التي أوقفت الدعم الدوري للوكالة بعد زعم الكيان الإسرائيلي المحتل تورط موظفين فيها في دعم حركة (حماس) الأمر الذي لم يثبته الاحتلال الإسرائيلي لغاية الآن.

المصدر
وكالات
الوسوم
25 مارس، 2024
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