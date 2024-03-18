صورة أرشيفية

كابول تعلن مقتل ثمانية أشخاص في ضربات باكستانية على شرق أفغانستان

18 مارس، 2024
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قتل ثمانية أشخاص بينهم ثلاثة أطفال جراء غارات جوية شنّتها إسلام آباد على مناطق أفغانية حدودية مع باكستان، وفق ما أكد متحدث باسم حركة طالبان.

وقال المتحدث باسم الحركة التي تتولى الحكم في كابول ذبيح الله مجاهد “عند قرابة الساعة الثالثة فجرا (22,30 ت غ ليل الأحد)، قصفت طائرات باكستانية منازل مدنية” في ولايتي خوست وبكتيكا.

وأكد أنه “في ولاية بكتيتا، قتل ستة أشخاص بينهم ثلاث نساء وثلاثة أطفال”، بينما سجّل مقتل امرأتين في خوست.

ودانت حكومة طالبان “بشدة هذه الهجمات، وتعتبر هذا التصرف الأرعن انتهاكا واعتداء على سيادة أفغانستان”، وفق ما أفاد مجاهد.

وزادت حدة التوترات الحدودية بين باكستان وأفغانستان منذ عودة حركة طالبان الى الحكم في كابول في صيف العام 2021. وتتهم إسلام آباد مجموعات مسلحة مناهضة لها، بشنّ هجمات انطلاقا من أراضي أفغانستان.

المصدر
أ ف ب
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18 مارس، 2024
0 41 دقيقة واحدة

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