بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية

فتحت أولى مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الروسية أبوابها الجمعة بالتوقيت المحلي في أقصى الشرق الروسي في إطار اقتراع يمتد على ثلاثة أيام يتوقع أن يشهد فوز فلاديمير بوتين بولاية جديدة من ست سنوات في غياب معارضة فعلية.

وبدأت عمليات التصويت الجمعة عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي(الساعة 20 ت غ الخميس) في شبه جزيرة كامتشاتكا وفي توكوتكا في أقصى الشرق الروسي، على أن تختتم الأحد عند الساعة 20,00 (الساعة 18,00 ت غ) في جيب كالينينغراد الروسي الواقع داخل الاتحاد الأوروبي.