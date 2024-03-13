السفينة “أوشن فايكينغ” تنقذ 25 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

أعلنت منظمة “إس أو إس ميديتيرانيه” أن سفينتها “أوشن فايكينغ” أنقذت الأربعاء 25 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا كانوا على متن “قارب مطاطي” لمدة “حوالى أسبوع”.

وقالت المنظمة الإنسانية التي تتخذ مقرا في مرسيليا الفرنسية، “أفاد الأشخاص الذين تم إنقاذهم أن العديد من الأشخاص لقوا حتفهم وأصبحوا الآن في عداد المفقودين”.

وتابعت “كان لا بد من وضع خطة إغاثة طبية ضخمة لرعاية الناجين الذين كانوا في حالة بدنية ونفسية هشة للغاية”، مضيفة أنه “تم إرسال طلب للإجلاء الطبي العاجل لشخصين عثر عليهما فاقدي الوعي وفي حال حرجة”.

أنقذت منظمة “إس أو إس ميديتيرانيه” أكثر من 39 ألف شخص في البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2016، خاصة في قطاعه الأوسط الذي يعد أخطر طريق للهجرة في العالم.

في عام 2023، قضى أو فقد 3105 مهاجرين بعد محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا، وفق أحدث الأرقام الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة. ومنذ كانون الثاني/يناير، قضى أو فقد 278 مهاجرا، بحسب المصدر نفسه.