السفينة "اوشن فايكينغ"

السفينة “أوشن فايكينغ” تنقذ 25 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

14 مارس، 2024
0 9 دقيقة واحدة

أعلنت منظمة “إس أو إس ميديتيرانيه” أن سفينتها “أوشن فايكينغ” أنقذت الأربعاء 25 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا كانوا على متن “قارب مطاطي” لمدة “حوالى أسبوع”.

وقالت المنظمة الإنسانية التي تتخذ مقرا في مرسيليا الفرنسية، “أفاد الأشخاص الذين تم إنقاذهم أن العديد من الأشخاص لقوا حتفهم وأصبحوا الآن في عداد المفقودين”.

وتابعت “كان لا بد من وضع خطة إغاثة طبية ضخمة لرعاية الناجين الذين كانوا في حالة بدنية ونفسية هشة للغاية”، مضيفة أنه “تم إرسال طلب للإجلاء الطبي العاجل لشخصين عثر عليهما فاقدي الوعي وفي حال حرجة”.

أنقذت منظمة “إس أو إس ميديتيرانيه” أكثر من 39 ألف شخص في البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2016، خاصة في قطاعه الأوسط الذي يعد أخطر طريق للهجرة في العالم.

في عام 2023، قضى أو فقد 3105 مهاجرين بعد محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا، وفق أحدث الأرقام الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة. ومنذ كانون الثاني/يناير، قضى أو فقد 278 مهاجرا، بحسب المصدر نفسه.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
14 مارس، 2024
0 9 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

النمسا تطرد دبلوماسيين روسيين إثنين

14 مارس، 2024

الأمم المتحدة تعلن أنها ستجلي موظفيها “غير الأساسيين” من هايتي

13 مارس، 2024

بوتين: إرسال جنود من الحلف الأطلسي إلى أوكرانيا لن يغير شيئا “على أرض المعركة”

13 مارس، 2024

بايدن وترامب يحصدان القدر الكافي من الأصوات التمهيدية لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية

13 مارس، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى