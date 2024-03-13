بايدن وترامب يحصدان القدر الكافي من الأصوات التمهيدية لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية

تمكن الرئيس الأمريكي جو بايدن وسلفه دونالد ترامب من الحصول على العدد الكافي من المندوبين ليضمنا ترشيح حزبيهما نظريا لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة مطلع نوفمبر المقبل.

وأظهرت النتائج التي تداولتها وسائل الإعلام الأمريكية فوز بايدن وترامب في ولايات جرت فيها أمس الثلاثاء انتخابات تمهيدية بينها (جورجيا) ذات الأهمية الانتخابية الكبيرة بصفتها ولاية متأرجحة.

ومنحت هذه الانتصارات بايدن وترامب أكثر من العدد المطلوب من المندوبين ليكون مرشح الحزب الذي ينتمي إليه.

وكان بايدن يحتاج إلى حوالي 2000 مندوب ليصبح نظريا مرشح (الحزب الديمقراطي) في انتظار المؤتمر الوطني للحزب الذي يعقد في مدينة (شيكاغو) بولاية (إلينوي) بين 19 و22 أغسطس المقبل.

ومن جهته كان ترامب يحتاج الى 1215 مندوبا ليكون نظريا مرشح (الحزب الجمهوري) انتظارا لعقد الحزب مؤتمره الوطني بين 15 و18 يوليو المقبل في مدينة (ميلواكي) بولاية (ويسكونسن).

ويتم خلال المؤتمر الوطني لكل من الحزبين التصويت على المرشح ليكون رسميا مرشحه في الانتخابات الرئاسية العامة.

وحقق بايدن وترامب انتصارات كاسحة في الانتخابات التمهيدية في ظل ضعف شعبية المرشحين الآخرين وغياب أي منافسة حقيقية.