الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب

المحكمة العليا الأميركية ترفض حكم كولورادو بعدم أهلية ترامب للترشح للانتخابات التمهيدية

4 مارس، 2024
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ألغت المحكمة العليا الأميركية بالإجماع حكم محكمة كولورادو القاضي بعدم أهلية دونالد ترامب للترشح للانتخابات الجمهورية التمهيدية على خلفية تورطه المفترض في الهجوم على الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير 2021.

وقالت المحكمة في قرارها “لا يمكن لحكم المحكمة العليا في كولورادو أن يبقى قائمًا. يوافق جميع أعضاء المحكمة التسعة على هذه النتيجة”. ورحب ترامب بقرار المحكمة العليا واعتبره “فوزًا كبيرًا” للولايات المتحدة.

المصدر
أ ف ب
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4 مارس، 2024
0 9 أقل من دقيقة

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