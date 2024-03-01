رئيس البرلمان العربي عادل العسومي

رئيس البرلمان العربي: لغة الضاد اثرت المخزون الثقافي للحضارة الإنسانية عقودا طويلة

1 مارس، 2024
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أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي اليوم الجمعة أن اللغة العربية ستظل ركنا أساسيا من أركان الحفاظ على الهوية العربية فقد اثرت المخزون الثقافي والفني للحضارة الإنسانية عقودا طويلة.

ودعا العسومي في بيان بمناسبة اليوم العربي للاحتفال باللغة العربية الذي يوافق الأول من مارس كل عام إلى الحفاظ عليها والاهتمام بتدريسها للأجيال الصاعدة في ظل التراجع الذي تشهده حاليا.

وشدد على ضرورة السعي الحثيث وبالتعاون مع منظمات العمل العربي المشترك لتمكين اللغة العربية على كافة الأصعدة والسبل في مواجهة اللغات الأجنبية التي يسيطر تدريسها الآن على المراحل التعليمية المختلفة مما أدى الى تأثر الأجيال الحالية بهذه اللغات والابتعاد عن لغتهم الأم (لغة الضاد).

وطالب بالاهتمام بالمبادرات التي يطلقها عدد من الدول العربية لتعزيز مكانة اللغة العربية والحفاظ على مفرداتها وتشجيع فئات الشباب على استخدامها على وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر
كونا
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1 مارس، 2024
0 36 دقيقة واحدة

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