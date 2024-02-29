ايطاليا تدعو الى “وقف فوري لاطلاق النار” في قطاع غزة

ايطاليا تدعو الى “وقف فوري لاطلاق النار” في قطاع غزة

دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الخميس إلى “وقف فوري لإطلاق النار” في غزة ودعا إسرائيل إلى حماية السكان الفلسطينيين بعد أن فتحت قواتها النار على حشد جاء لتسلم مساعدات.

وقال على منصة اكس إن “الوفيات المأساوية في غزة تتطلب وقفا فوريا لإطلاق النار لتسهيل تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن وحماية المدنيين”.

لطالما ترددت ايطاليا في الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مثل العديد من الدول الغربية. لكن غير المعطيات مقتل أكثر من مئة فلسطيني الخميس في قطاع غزة خلال عملية توزيع مساعدات إنسانية تحولت إلى فوضى، حيث اتهمت حماس الجنود الإسرائيليين بفتح النار على الحشد أثناء محاولة الفلسطينيين الحصول على الطعام من شاحنات انتظروها طويلا.

وأضاف تاياني “نحض إسرائيل بقوة على حماية السكان في غزة والتأكد بدقة من الحقائق والمسؤوليات”.

من جهتها قالت رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني في بيان “من الضروري أن تقوم إسرائيل بالقاء الضوء على هذه الأحداث وتحديد المسؤوليات”.

وأضافت ميلوني أن “سقوط ضحايا مدنيين إضافيين وباعداد كبرى يفرض تكثيف الجهود فورا … لإيجاد الظروف لوقف إطلاق النار والافراج عن الرهائن”.