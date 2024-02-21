إيران تدعو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة طهران في مايو

أعلنت الحكومة الإيرانية الأربعاء أنها دعت مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي لزيارة طهران في أيار/مايو بعد أن وجه لها انتقادات بشأن برنامجها النووي.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي “قمنا بدعوة غروسي لإلقاء كلمة في المؤتمر الدولي للطاقة النووية” الذي سيعقد بين 6 و8 أيار/مايو في إيران.

وأعرب غروسي مؤخرا عن استعداده لزيارة إيران فيما تواجه الوكالة الدولية للطاقة الذرية صعوبات لمراقبة البرنامج النووي الإيراني الذي لا يزال يواصل تطوره مع نفي طهران نيتها حيازة قنبلة نووية.

وخلال زيارته الأخيرة في آذار/مارس 2023، التقى غروسي الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي ورحب بـ”المناقشات البناءة” التي أجراها مع السلطات الإيرانية.

لكن في كانون الثاني/يناير، أعرب عن أسفه لقيام إيران بتقييد تعاونها “بصورة غير مسبوقة” مع الوكالة التي باتت كأنها “رهينة” لدى الجمهورية الإسلامية.

والتقى غروسي الأربعاء في فيينا المبعوث الأميركي الخاص لإيران أبرام بيلي.

وقال بيلي لغروسي إن واشنطن “لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء توسيع إيران المستمر لبرنامجها النووي، والذي يتم تنفيذه دون أهداف مدنية موثوقة، وخصوصا استمرار إنتاجها لليورانيوم المخصب”، حسبما أفاد الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر خلال مؤتمر صحافي في واشنطن.

وتخضع طهران لعقوبات أميركية صارمة منذ العام 2018، عندما انسحب الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب أحاديا من الاتفاق النووي التاريخي الذي خفف العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية لمنعها من تطوير قنبلة نووية.

وردت إيران ببدء التراجع تدريجيا عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق، ثم بطأت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب إلى 60 بالمئة في العام الماضي، عقب بدء مفاوضات غير رسمية هدفت الى خفض التوترات بينهما. لكن إيران ما لبثت أن سرعته في نهاية عام 2023.

وفي مطلع شباط/فبراير، أعلن إسلامي وضع أسس مفاعل جديد في أصفهان (وسط)، بعد أيام من الإعلان عن بناء مجمع لمحطات الطاقة النووية في الجنوب.

وتنفي ايران على الدوام بأن يكون لديها طموحات لتطوير القدرة على إنتاج أسلحة نووية وتؤكد أن أهداف أنشطتها سلمية.