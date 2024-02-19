انهيار ثلجي في أفغانستان يتسبب بستة قتلى فيما 30 شخصا لا يزالون عالقين 

قُتل ستة أشخاص على الأقل في انهيار ثلجي في شمال شرق أفغانستان ولا يزال 30 آخرون عالقين، حسبما أفاد مسؤول محلي الإثنين، بعد تساقط الثلوج بكثافة في معظم أنحاء البلاد.

وقال جميل الله هاشمي رئيس دائرة الإعلام والثقافة في ولاية نورستان لوكالة فرانس برس، إنّ “الثلج لا يزال يتساقط. أجهزة الإنقاذ في طريقها إلى المكان وعدد القتلى قد يرتفع”.

واجتاح الانهيار الثلجي قرية ناكري في وادي تاتين في نورستان ليل الأحد، ممّا إلى طمر منازل بالثلوج والتراب.

وأضاف اهاشمي أنّ حوالى 20 منزلاً دُمّرت أو لحقت بها أضرار جسيمة.