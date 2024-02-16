الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

ماكرون يدعو الى “تحرك جماعي” لمواجهة “اعتداءات” موسكو

17 فبراير، 2024
0 6 دقيقة واحدة

ندد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجمعة بما اعتبره “تغييرا في موقع” روسيا “يتطلب تحركا جماعيا” لاوروبا وكذلك للمجتمع الدولي، مشيرا خصوصا الى الهجمات الالكترونية والمخاوف من نشر اسلحة في الفضاء.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الاوكراني فولوديمير زيلينسكي إن “نظام الكرملين اعتدى قبل عامين على اوكرانيا، وهي دولة اوروبية. إن نظام الكرملين كثف اعتداءاته على بلداننا على صعيد التضليل الاعلامي وعلى الصعيد السيبراني. وهذه أشكال من النزاع”.

واعتبر أن “روسيا فلاديمير بوتين باتت لاعبا لزعزعة استقرار العالم”.

وتابع ماكرون بعد توقيعه مع زيلينسكي اتفاقا امنيا ثنائيا يعزز المساعدات العسكرية لاوكرانيا خلال العام 2024، “من الواضح جدا أن هناك حاجة الى تحرك اوروبي، وفي شكل اوسع (الى تحرك) لحلفائنا وشركائنا والمجتمع الدولي”.

وقال الرئيس الفرنسي ايضا “إذا كنا نرى امورا تحدث، اذا كنا نرى مرحلة جديدة تبدأ، علينا أن نتحلى بحكمة فتح مرحلة من التفكير الاستراتيجي والعملاني الجديد. هذا ما تأمل به فرنسا”.

واذ اشار الى “القلق الذي تم التعبير عنه في الايام الاخيرة من احتمال نشر روسيا اسلحة نووية في الفضاء”، اعتبر ماكرون أن “على روسيا ان تقدم تفسيرات من دون تأخير”، مؤكدا ان موسكو “تجاوزت سقوفا عدة” في هجماتها الالكترونية، ومشيرا الى ان ذلك ينطوي على “نية عدوانية”.

وتطرق ماكرون مجددا الى إعلان وفاة المعارض الروسي اليكسي نافالني في سجنه في القطب الشمالي، فرأى في ذلك اشارة الى “ضعف الكرملين” و”الخوف من اي معارض” قبل شهر من الانتخابات الرئاسية في روسيا التي يرجح الى حد بعيد ان تؤدي الى إعادة انتخاب فلاديمير بوتين.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
17 فبراير، 2024
0 6 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

روسيا: على الولايات المتحدة ألا تلقي “الاتهامات جزافا” بشأن وفاة نافالني 

16 فبراير، 2024

الجيش الأوكراني يعلن انسحابه من موقع في جنوب أفدييفكا

16 فبراير، 2024

رئيس المجلس الأوروبي: النظام الروسي هو “المسؤول الوحيد” عن وفاة نافالني

16 فبراير، 2024

وفاة المعارض الروسي نافالني في السجن

16 فبراير، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى