بوريل يحض حلفاء الاحتلال على وقف تزويده بالأسلحة

حض مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين حلفاء الاحتلال، وخصوصا الولايات المتحدة، على وقف تزويده بالأسلحة في ظل مقتل “عدد كبير جدا من الأشخاص” في غزة.

وفي إشارة إلى تصريح الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي بأن العمل العسكري الإسرائيلي في غزة “تجاوز الحد”، قال بوريل “حسنا، إذا كنت تعتقد أن عددا كبيرا جدا من الناس يُقتلون، ربما يجب عليك إرسال أسلحة أقل من أجل منع قتل هذا العدد الكبير من الناس”.

وتساءل بوريل خلال مؤتمر صحافي في بروكسل إلى جانب فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الذي يضغط الاحتلال عليه للاستقالة، “أليس (هذا) غير منطقي؟”.

أضاف “كم مرة سمعتم أبرز القادة ووزراء الخارجية في جميع أنحاء العالم يقولون إن عددا كبيرا جدا من الناس يُقتلون؟”.

وانتقد كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي أيضا الأمر الذي اصدره رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو بضرورة “إجلاء” أكثر من مليون فلسطيني لجأوا إلى مدينة رفح في غزة قبل عملية عسكرية مزمعة هناك.

وسأل بوريل “سيتم إجلاؤهم (…) إلى أين؟ إلى القمر؟ إلى أين سيجلون هؤلاء الناس؟”.