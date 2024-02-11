شارل ميشال يصف تصريحات ترامب بشان الناتو بأنها “متهورة”

وصف رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الأحد تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والتي أثار فيها إمكان عدم الدفاع عن دول الحلف المتخلفة عن سداد التزاماتها المالية في حال عودته إلى البيت الأبيض، بأنها “متهورة”.

وقال ميشال على موقع “إكس” (تويتر سابقاً) “لقد دعم التحالف الأطلسي أمن وازدهار الأميركيين والكنديين والأوروبيين منذ 75 عاماً”.

وأضاف أن “التصريحات المتهورة بشأن أمن الناتو والتضامن بموجب المادة الخامسة لا تخدم سوى مصالح (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين” و”لا تحقق المزيد من الأمن والسلام للعالم”.

واعتبر أنها “على العكس من ذلك، تؤكد من جديد ضرورة أن يطور الاتحاد الأوروبي بشكل عاجل استقلاله الاستراتيجي وأن يستثمر في الدفاع عنه”.

بموجب المادة الخامسة من معاهدة تأسيس الحلف، فإنّ أيّ هجوم على أيّ من دوله الأعضاء يعتبر هجوماً على الحلف بأسره ويستدعي ردّ فعل مشتركاً منه.

هدد دونالد ترامب السبت، في حال عودته إلى البيت الأبيض، بإمكان عدم الدفاع عن دول الحلف المتخلفة عن سداد التزاماتها المالية، حتى أنه قد “يشجّع” روسيا على مهاجمتها.

وينتقد الرئيس الأميركي السابق بانتظام حلفاءه في التحالف العسكري لعدم تمويل المؤسسة بشكل كاف. وفي تجمّع انتخابي في كارولاينا الجنوبية السبت، أشار ترامب إلى محادثة أجراها مع أحد رؤساء دول الناتو، بدون أن يذكر اسمه.

وتأتي تصريحات ترامب الذي من المرجح أن يخوض الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر أمام جو بايدن، بعد أن مارس ضغوطاً على النواب الجمهوريين لرفض مشروع قانون ينص على رصد أموال إضافية لأوكرانيا.

وردّ البيت الأبيض السبت بشدة على تصريحات ترامب، واعتبر المتحدث باسمه أندرو بيتس في بيان مساء السبت “إن تشجيع الأنظمة المجرمة على غزو أقرب حلفائنا أمر مروع ومجنون”.