سوريا: الاحتلال استهدف بالصواريخ نقاطا بريف دمشق

قالت السلطات السورية اليوم السبت إن جيش الاحتلال الاسرائيلي استهدف بالصواريخ نقاطا بريف دمشق موقعا خسائر مادية.

ونقلت وكالة الانباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إنه “في حوالي الساعة الواحدة من فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط في ريف دمشق”.

وأضافت الوكالة “أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للعدوان وأسقطت بعض الصواريخ ما أسفر عن وقوع بعض الخسائر المادية”.

وكانت السلطات السورية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي مقتل وإصابة عدد من المدنيين جراء عدوان بالصواريخ للاحتلال الاسرائيلي استهدف عددا من النقاط في مدينة حمص وريفها.