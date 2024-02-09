رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت يشيد بالمشاركة الكبيرة في الانتخابات

قال رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنوار الحق كاكار اليوم الجمعة إن نسبة المشاركة المرتفعة للناخبين الباكستانيين في الانتخابات العامة التي اجريت يوم امس الخميس مؤشر واضح على التزامهم بتشكيل مستقبلهم.

وأضاف كاكار في بيان بعد انتهاء عملية الاقتراع أن مشاركة الشعب الباكستاني في العملية الانتخابية تعد ردا قويا ضد القوى التي تسعى إلى زعزعة استقرار البلاد وتؤكد رغبة الجميع في السلام والازدهار والاستقرار مهنئا الباكستانيين بنجاح الانتخابات العامة.

وأعرب عن تقديره لجهود لجنة الانتخابات الباكستانية والحكومات الإقليمية المؤقتة والقوات المسلحة والقوات المسلحة المدنية والشرطة ووكالات إنفاذ القانون وموظفي الانتخابات ووسائل الإعلام الذين ساهموا في إجراء انتخابات “حرة ونزيهة”.

وشهدت باكستان أمس الخميس عملية الاقتراع للانتخابات العامة على 265 مقعدا بالجمعية الوطنية و579 مقعدا بمجالس المقاطعات.

ووجهت الدعوة لأكثر من 128 مليونا للتصويت للاختيار بين المرشحين وعددهم 5121 شخصا يتنافسون على مقاعد الجمعية الوطنية و12695 مرشحا على مقاعد مجالس المقاطعات بجميع مقاطعات باكستان الأربع.