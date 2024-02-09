الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف

الكرملين يعتبر أن استبدال قائد الجيش الأوكراني لن يغيّر مسار الحرب

9 فبراير، 2024
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اعتبر الكرملين الجمعة أن استبدال قائد الجيش الأوكراني لن يؤثر في مسار الحرب الدائرة منذ نحو عامين بين موسكو وكييف، وذلك غداة إعفاء الجنرال فاليري زالوجني وتعيين قائد القوات البرية أولكسندر سيرسكي خلفا له.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين “لا نعتقد بأن (هذه الخطوة) عامل مؤثر في مسار العملية العسكرية الخاصة”، وهي التسمية الرسمية التي تعتمدها روسيا لغزوها الذي بدأ في شباط/فبراير 2022، مشددا على أن الهجوم “سيستمر حتى يتمّ تحقيق الأهداف” المحددة له.

المصدر
أ ف ب
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9 فبراير، 2024
0 29 أقل من دقيقة

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