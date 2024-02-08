يوروستات: فرار 4.3 مليون شخص من حرب أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

ذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي يستضيف ما يربو على أربعة ملايين شخص فروا من الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وأظهرت بيانات يوروستات أن 4.3 مليون شخص، ليسوا من مواطني الاتحاد الأوروبي، حصلوا على وضع الحماية المؤقتة داخل التكتل.

ويشكل الأوكرانيون 98.2% من المستفيدين من وضع الحماية المؤقتة.

وخلال الربع الأخير من عام 2023 حصل ما يزيد قليلا على 200 ألف شخص إضافي على وضع الحماية المؤقتة، في أقل عدد فصلي منذ نشوب الحرب في شباط/ فبراير 2022.

وانخفضت الأعداد بنسبة 21% مقارنة بالربع السابق.

وتمثل النساء 46.2% من المستفيدين، ونسبة الأطفال 33.2%.

ويقيم أكثر من نصف المستفيدين في ألمانيا وبولندا، بنسبة 29% و 22.1% على الترتيب.

والحماية المؤقتة هي إجراء طارئ يمدد الحماية الفورية والمؤقتة للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي في أحداث النزوح الجماعي الناجمة عن الظروف القاسية.