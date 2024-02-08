شراكة استراتيجية بين مخمخ وغمزة ببرنامج مسابقات رمضاني جماهيري

تعلن شركة غمزة للإنتاج الفني عن توقيع اتفاق تعاون استراتيجي مع اللعبة الإلكترونية المشهورة “مخمخ”، بهدف تجهيز وإنتاج برنامج مسابقات ترفيهي استثنائي يتألق في شهر رمضان المبارك. يشرفنا أن نعلن عن هذه الخطوة الرائدة التي تجمع بين عالمي الإنتاج الفني والألعاب الإلكترونية.

يأتي هذا التعاون لتقديم برنامج مسابقات ترفيهي فريد من نوعه يتألف من 15 حلقة، ويشارك فيه متسابقين من جميع دول الخليج. سيتم تصوير البرنامج في أجواء مليئة بالحماس والإثارة والضحك، مع توفير تجربة ترفيهية للمشاهدين في فترة الإفطار خلال شهر رمضان المقبل.

عبرت إدارة شركة غمزة عن سعادتها البالغة بتحقيق هذا الشراكة الاستراتيجية، مؤكدة ان هذا التعاون يجمع بين الجودة الفنية التي تتميز بها الشركة وشعبية اللعبة الإلكترونية “مخمخ”. وأكدت الشركة على ثقتها من أن هذا التعاون سيكون نقلة نوعية في عالم البرامج الترفيهية وسيثبت نجاحنا المستمر في تقديم تجارب ترفيهية مبتكرة وجذابة.

نتطلع إلى إطلاق هذا البرنامج الفريد ونؤكد التزامنا بتقديم محتوى مميز يلبي توقعات جمهورنا الكريم في شهر الخير والبركة.

صرح الشريك الإداري من شركة غمزة السيد/ ثامر محمد الثامر بأنها تجربة جديدة على برامج المسابقات الرمضانية حيث أن البرنامج بدون مقدم (شخص) وسيتم الإستعانة بمقدم صوتي لإدارة اللعبة، بالإضافة لعدم الاستعانة بالمشاهير بشكل أساسي في المسابقات والمشاركات أغلبها من الجمهور. وسيتم عرض البرنامج مجاناً على منصة اليوتيوب.

أكد الرئيس التنفيذي لشركة مخمخ السيد/ فهد أبوالحسن قائلاً سعداء بالتعاون مع شركة غمزة لتقديم برنامج المسابقات الترفيهي والثقافي في رمضان حرصاً منا كشركة مخمخ لنشر الثقافة بطريقة ترفيهية في المجتمع. ونتطلع لهذا البرنامج ومع التأكيد بأننا حريصين على تقديم محتوى هادف للمجتمع وخلق بيئة ترفيهية ثقافية للجميع. ونعتقد أن بشراكتنا مع شركة غمزة المتميزة في الإنتاج الفني قادرين على خلق هذه البيئة والعمل على نقل البرامج الثقافية الى مستوى اخر.