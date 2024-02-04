سفير الكويت في المملكة المتحدة: فعالية “سوق المباركية” بمدينة مانشستر غير مسبوقة

قال سفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة بدر العوضي إن فكرة إقامة نموذج من (سوق المباركية) خارج الكويت غير مسبوقة ومحببة للجميع مؤكدا أن السفارة لا تتوانى عن دعم الفعاليات الإيجابية للشباب الكويتي والتي تعكس ثقافة الكويت ووجهها الحضاري.

جاء ذلك في كلمة افتتاح فعالية (سوق المباركية) مساء امس السبت بمدينة (مانشستر) البريطانية وتستمر ليومين برعاية سفارة الكويت في المملكة المتحدة وبمشاركة عدد كبير من الطلبة الكويتيين والتي تتزامن مع احتفالات دولة الكويت بالذكرى ال63 للعيد الوطني وال33 ليوم التحرير والذكرى ال125 على الشراكة الكويتية – البريطانية.

وأكد أن القيادة الكويتية وعلى رأسهم سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح يحرصون على دعم الشباب الكويتي وعلى توجيه الطلبة الدارسين في الخارج لتحصيل العلم والاهتمام بالتخصصات الابتكارية المواكبة للعصر والتمسك بالمبادئ القيمة.

من الفعالية

ولفت السفير العوضي إلى تزايد اعداد الطلبة المتخصصين في مجالات التكنولوجيا الابتكارية والذكاء الاصطناعي متمنيا أن يعملوا بعد عودتهم على نماء الكويت وازدهارها.

وتقدم بجزيل الشكر للجهة المنظمة للفعالية (يوث ايفينت) ورئيسها الشاب عبدالقادر العبدالجادر على الجهود الحثيثة التي بذلها لإتمام الفعالية في وقت زمني قصير وإلى الجهات الراعية والطلبة المتطوعين لمساهمتهم في إقامة هذه الغعالية.

وعرض الطلبة والطالبات المشاركون في السوق مجموعة من البضائع التقليدية مثل الغترة والحجابات والبخور والعطور العربية والمأكولات الشعبية القديمة.

جانب من البضائع المعروضة في فعالية سوق المباركية

وتضمن السوق نموذجا من مجلس البيت الكويتي القديم والذي أشعر الحضور بالبهجة كونه احضر لذاكرتهم اجواء دفئ التجمع العائلي في بيوت الكويت القديمة.

وخصص السوق ركنا لفلسطين للتأكيد على أهمية الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة.

واعرب عدد من الطلبة في تصريحات متفرقة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عن شعورهم بالسعادة لتنظيم مثل هذه الفعاليات كونها “تنقلهم إلى الكويت” و بالأخص (سوق المباركية) الذي تأسس قبل 127 عاما ويحظى بشعبية كبيرة لدى زوار الكويت من الخارج كذلك.

جانب من البضائع المعروضة في فعالية سوق المباركية

واجمعوا على أن الدراسة في الخارج تنمي حس المسؤولية لدى الطلاب إذ أنهم يواجهون أمورهم بمفردهم ويتحملون تبعات قراراتهم كما أنها تسهم في جلب الأفكار والتقنيات الجديدة إلى البلاد لاسيما في مجالات الأعمال التجارية والعلوم الابتكارية مثل الأمن السيبراني.

واثنوا على الدعم الذي تقدمه وزارة التعليم العالي في الكويت لهم مناشدين المسؤولين المعنيين العمل على تسهيل إجراءات البحث عن سكن للطلبة في المملكة المتحدة.

جدارية فنية لاحد الطلبة