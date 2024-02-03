إصابات في حادث طعن بسكين بمحطة قطارات في باريس

أعلنت السلطات الفرنسية اليوم السبت إصابة عدد من الأشخاص في حادث طعن بسكين بمحطة للقطارات في العاصمة (باريس) وتوقيف المشتبه فيه.

وذكرت محطة (بي إف إم) الإخبارية نقلا عن الشرطة الفرنسية أن الهجوم وقع بمحطة (ليون) للقطارات في قلب العاصمة (باريس) مشيرة إلى أنه لم تتضح بعد دوافع الهجوم.

وأوضحت المحطة الإخبارية أن المشتبه فيه لم يطلق أي هتاف خلال شنه الهجوم بل شوهد وهو يحاول إشعال النار في حقيبته ومن ثم هاجم عددا من المارة عندما اقتربوا ليسألوه عما كان يفعله.

من جهته أكد المسؤول في شرطة باريس لوران نونيز أن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا في الحادث أحدهم حالته خطرة إثر طعنه في البطن.

وأضاف نونيز أن قوات الأمن تدخلت بسرعة وألقت القبض على المشتبه فيه وهو من جمهورية مالي من مواليد عام 1992 مشيرا إلى انه قدم أوراقا ثبوتية إيطالية إلى الشرطة.

وقال إن وضع المشتبه فيه كان نظاميا في إيطاليا منذ عام 2016 الأمر الذي يسمح له بالانتقال إلى بلدان أخرى مضيفا أنه من الواضح أن المهاجم “يعاني من اضطرابات نفسية”.