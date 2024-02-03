محطة ليون للقطارات

إصابات في حادث طعن بسكين بمحطة قطارات في باريس

3 فبراير، 2024
0 33 دقيقة واحدة

أعلنت السلطات الفرنسية اليوم السبت إصابة عدد من الأشخاص في حادث طعن بسكين بمحطة للقطارات في العاصمة (باريس) وتوقيف المشتبه فيه.

وذكرت محطة (بي إف إم) الإخبارية نقلا عن الشرطة الفرنسية أن الهجوم وقع بمحطة (ليون) للقطارات في قلب العاصمة (باريس) مشيرة إلى أنه لم تتضح بعد دوافع الهجوم.

وأوضحت المحطة الإخبارية أن المشتبه فيه لم يطلق أي هتاف خلال شنه الهجوم بل شوهد وهو يحاول إشعال النار في حقيبته ومن ثم هاجم عددا من المارة عندما اقتربوا ليسألوه عما كان يفعله.

من جهته أكد المسؤول في شرطة باريس لوران نونيز أن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا في الحادث أحدهم حالته خطرة إثر طعنه في البطن.

وأضاف نونيز أن قوات الأمن تدخلت بسرعة وألقت القبض على المشتبه فيه وهو من جمهورية مالي من مواليد عام 1992 مشيرا إلى انه قدم أوراقا ثبوتية إيطالية إلى الشرطة.

وقال إن وضع المشتبه فيه كان نظاميا في إيطاليا منذ عام 2016 الأمر الذي يسمح له بالانتقال إلى بلدان أخرى مضيفا أنه من الواضح أن المهاجم “يعاني من اضطرابات نفسية”.

المصدر
وكالات
الوسوم
3 فبراير، 2024
0 33 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

روسيا تدعو الى اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الضربات الأميركية في العراق وسوريا

3 فبراير، 2024

موسكو تتهم الولايات المتحدة بـ”زرع الفوضى والدمار” في الشرق الأوسط

3 فبراير، 2024

رئيس وزراء كندا: نبحث فرض عقوبات على مستوطنين متطرفين بالضفة الغربية

2 فبراير، 2024

المنظمة الدولية للمعوقين تعلن أن مقرها في غزة دُمّر خلال قصف

2 فبراير، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى