عقوبات أمريكية على كيانات داعمة للصراع في السودان

عقوبات أمريكية على كيانات داعمة للصراع في السودان

فرضت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عقوبات على ثلاثة كيانات تدعم طرفي الصراع المتواصل في السودان منذ منتصف إبريل من العام الماضي.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها أن العقوبات استهدفت “الكيانات الثلاثة لدورها في تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان”.

وأشارت إلى أن الكيانات المصنفة هي بنك في السودان يسمى بنك الخليج وهو تسيطر عليه قوات الدعم السريع وشركة تدعى الفاخر أسستها أيضا قوات الدعم السريع لتكون “شركة قابضة لإدارة أعمال تصدير الذهب لصالحها التي درت ملايين الدولارات على قادة الدعم السريع” من خلال صادرات الذهب “التي استخدموها لشراء الأسلحة بما في ذلك أسلحة الطاقم والقذائف الصاروخية”.

وأضاف أن الكيان الثالث هو شركة “زادنا” التي قال إنها “واحدة من أهم مكونات الإمبراطورية التجارية للقوات المسلحة السودانية (الجيش السوداني)”.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون في تصريح تضمنه البيان “إن النزاع في السودان مستمر جزئيا بسبب الأفراد والكيانات الرئيسية التي تساعد في تمويل استمرار العنف”.

وأكد أن وزارة الخزانة ستواصل بالتنسيق مع حلفاء الولايات المتحدة وشركائها “لاستهداف هذه الشبكات وتعطيل تلك المصادر المهمة للتمويل”.