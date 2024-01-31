رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان

الحكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بالسجن 14 عاما بتهمة الفساد

31 يناير، 2024
0 36 أقل من دقيقة

حكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وزوجته الأربعاء بالسجن 14 عاما في قضية فساد تتعلق بهدايا تلقاها حين كان في السلطة، على ما أعلنت وسائل الإعلام المحلية.

وجاء ذلك بعد يوم من الحكم على عمران خان بالسجن عشرة أعوام بتهمة تسريب وثائق سرية، وقبل بضعة أيام من انتخابات تشريعية وإقليمية لم يسمح له بالترشح فيها.

ولم يتضح في الوقت الحاضر ما إذا كان الحكمان تراكميَين.

وكان عمران خان متّهما مع زوجته بشرى بيبي التي تزوجها عام 2018 قبل بضعة أشهر من توليه منصب رئيس الوزراء، بتلقي هدايا صرح عنها بقيمة مخفضة حين كان في السلطة وباعها لاحقا بأسعار مرتفعة.

وجرت المحاكمتان في السجن الذي يحتجز فيه عمران خان منذ توقيفه في آب/أغسطس.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
31 يناير، 2024
0 36 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

غوتيريش: الأونروا هي “العمود الفقري” للجهود الإنسانية في غزة

31 يناير، 2024

روسيا وأوكرانيا تعلنان تبادل حوالى 200 أسير حرب

31 يناير، 2024

منسقة الأمم المتحدة للمساعدات في غزة: لا يمكن لأي منظمة أن تحل مكان الأونروا

30 يناير، 2024

كامرون يعتبر أن الاعتراف بدولة فلسطينية قد يساعد في إنهاء الصراع

30 يناير، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى