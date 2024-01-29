صورة من تهجير الغزيين من شمال قطاع غزة

ألمانيا: خطط الكيان الإسرائيلي المحتل لتهجير الفلسطينيين غير مقبولة بتاتا

29 يناير، 2024
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قالت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الإثنين إن خطط الكيان الإسرائيلي المحتل بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة غير مقبولة بتاتا.

وأضافت الوزارة في بيان أن “هذه الخطط ستزيد الأوضاع سوءا وتخالف القانون الدولي في الوقت الذي تمر فيه المنطقة بصراع”.

وأكدت أن “المنطقة تحتاج لاقتراحات مستدامة تساهم في حل الصراع بمشاركة الفلسطينيين”.

وتأتي تصريحات وزارة الخارجية الألمانية على خلفية تنظيم مؤتمر مؤيد للاستيطان أمس الأحد شارك فيه أعضاء في حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

المصدر
وكالات
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29 يناير، 2024
0 33 أقل من دقيقة

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