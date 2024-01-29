فيلم “ذي بيكيبر” يتصدّر ترتيب شبّاك التذاكر في أميركا الشمالية

تصدّر فيلم الحركة “ذي بيكيبر” (The Beekeeper) شباك التذاكر في أميركا الشمالية الأحد بعد عطلة نهاية أسبوع طغى عليها الطقس الشتائي وكانت مداخيلها متواضعة نسبياً، بحسب شركة “إكزبيتر ريليشنز” المتخصصة.

ففي الأسبوع الثالث لعروضه، حقق الفيلم الذي أنتجته استوديوهات “أمازون/إم جي إم” 7,4 ملايين دولار في دور السينما الأميركية والكندية من الجمعة إلى الأحد، وفقاً لشركة “اكزيبيتور”.

ويؤدي جيسون ستاثام في فيلم الحركة هذا دور عسكري سابق في القوات الخاصة انتقل للعمل في مجال تربية النحل، يسعى للانتقام من مجموعة غامضة أدت ممارساتها الاحتيالية القاسية إلى انتحار امرأة كبيرة السنّ (فيليشا رشاد).

ورأى المحلل في شركة “فرنشايز إنترتاينمنت ريسيرتش” ديفيد غروس أن الفيلم الذي كان يُتوقع ألاّ تتجاوز إيراداته 40 مليون دولار، قد يحصد في نهاية المطاف نحو 150 مليوناً في مختلف أنحاء العالم، وهو ما يشكّل في رأيه “نجاحاً” له، إذ أنه “ليس فيلم تشويق تقليدياً” بل من نوع الأفلام التي لا تبقى طويلاً في الصالات.

وتقدّم “ذي بيكيبر” بفارق ضئيل على الفيلم الكوميدي الموسيقي “مين غيرلز” (Mean Girls) المقتبس من عمل يحمل الاسم نفسه صدر سنة 2004، والذي حقق 7,3 ملايين دولار بعدما بقي على رأس ترتيب الإيرادات لعطلتي نهاية أسبوع متتاليتين. ويستند الفيلم الموسيقي الذي أنتجته شركة “باراماونت” إلى قصة تلميذات مكروهات في المرحلة الثانوية، وحققت النسخة الأولى منه قبل عقدين نجاحاً جماهيرياً كبيراً.

وحافظ فيلم “وونكا” الذي يؤدي دور البطولة فيه النجم تيموتيه شالاميه على المركز الثالث، مع عائدات بلغت 5,9 ملايين دولار، ولا يزال هذا العمل في المراكز الثلاثة الأولى من الترتيب منذ طرحه في أميركا الشمالية في 15 كانون الأول/ديسمبر.

وحل في المرتبة الرابعة فيلم الرسوم المتحركة “مايغريشن” (“يونيفرسال”) الذي بلغت إيراداته 5,2 ملايين دولار في عطلة نهاية الأسبوع، وارتفع إجمالي عائداته في أميركا الشمالية إلى أكثر من 100 مليون، في حين حصد “أنيوان بات يو” الرومانسي الكوميدي الذي تراجع إلى المركز الخامس 4,8 ملايين دولار من الجمعة إلى الأحد.

وفي ما يأتي بقية الأعمال في ترتيب الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في الصالات الأميركية الشمالية:

“فايتر” (3,8 ملايين دولار). “بور ثينغز” (3 ملايين دولار). “أميركان فيكش” (2,9 مليون دولار). “أكوامان أند ذي لوست كيندوم” (2,8 مليون دولار). “غودزيلا ماينوس وان” (2,6 مليون دولار).