جبال في ولاية بدخشان شمال شرق أفغانستان

تحطّم طائرة في شمال شرق أفغانستان

21 يناير، 2024
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تحطّمت طائرة في منطقة جبلية في شمال شرق أفغانستان، بحسب ما أفاد مسؤول في ولاية بدخشان الأحد من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وقال ذبيح الله أميري المسؤول في قسم الثقافة والإعلام في الولاية “تحطّمت طائرة لكن موقعها لم يحدّد بعد”.

وتابع “أبلغنا قرويون” بوقوع الحادث في الولاية المحاذية لطاجيكستان والصين وباكستان، مضيفا “أرسلنا فريقا إلى الموقع لكنه لم يصل بعد”.

وأشار إلى أن منطقة الحادث تقع “على مسافة حوالى ثماني ساعات برا” من عاصمة الولاية فايز آباد.

وأكد “لا تفاصيل لدينا” مبديا أمله في الحصول على معلومات من الفريق “في غضون ساعتين أو ثلاث ساعات”.

من جانب أخر أعلنت هيئة مراقبة الطيران الروسية (روزافياتسيا) إن طائرة صغيرة مستأجرة كانت متجهة إلى موسكو قادمة من الهند عبر أوزبكستان اختفت من على شاشات الرادار فوق أفغانستان مساء أمس السبت وإن عملية بحث جارية للعثور عليها.

وأضافت أن الطائرة، وهي من طراز داسو فالكون 10 فرنسية الصنع، مسجلة في روسيا، وكان على متنها ستة أشخاص من بينهم أربعة من أفراد الطاقم وراكبان، وفقا لبيانات الأولية، .

المصدر
أ ف ب
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21 يناير، 2024
0 36 دقيقة واحدة

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